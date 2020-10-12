شاهد.. خطوبة حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

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أعلنت سارة صبري، حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن خطبتها اليوم، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "صبري" تعليقا على الصورة التي جمعتها بخطيبها قائله: "لحمد لله حمدًا كثيرًا".



يذكر أن سارة صبري قد آثارت الجدل سابقا، عقب مشاركتها لبعض الصور أثناء قضائها الإجازة الصيفية، بالبحر الكاريبي.



وظهرت سارة صبري في الصور بالمايوه الشرعي، والذي آثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.