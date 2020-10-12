غانا تسحق قطر بالخمسة وديًا

حقق المنتخب الغاني فوزًا كبيرًا وساحقًا، على حساب منتخب قطر، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الإثنين، في إطار استعدادات النجوم السوداء لمنافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021





وتقدم تاريكو فوسو بهدف لمنتخب غانا في الدقيقة 22 ثم أدرك المعز علي التعادل لمنتخب قطر في الدقيقة 44.





وفى الشوط الثانى تقمص أندريه أيو دور البطولة وأضاف هدفين لمنتخب غانا في الدقيقتين 63 و83 وتكفل صامويل أوسو وكاليب إكوبان بالهدفين الأخرين في الدقيقتين 65 و87.



