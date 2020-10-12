مبلغ خرافي.. إنبي يحدد سعر أسامة جلال للأهلي





وضع مسؤولو نادي إنبي البترولي، شروطهم من أجل التخلي عن أسامة جلال مدافع الفريق البترولي ومنتخب مصر الأوليمبي، لصالح النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





انتقال أسامة جلال للأهلي





اشترط مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد الحصول على مليوني دولار للاستغناء عن أسامة جلال، مدافع الفريق الكروي الأول بالفريق البترولي للنادي الأهلي.





من جانبه كشف مصدر مسؤول بنادي إنبي أن الأهلي ليس جادًا في طريقة مفاوضاته لضم مدافع الفريق إلى صفوفه في الموسم المقبل.





يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الوداد المغربي، يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، في دولة المغرب، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.







