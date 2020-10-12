بايرن ميونخ يعطي يطالب نجمه بحسم موقفه النهائي

قال حسن صالح حميدزيتش عضو مجلس إدارة ومدير الكرة بنادي بايرن ميونخ بطل ألمانيا أنه لن يعطي مهلة نهائية لمدافعه النمساوي ديفيد الابا لإتخاذ قرار بشأن تجديد عقده إلى ما بعد عام 2021.





وبدأ بايرن قبل عدة أشهر المحادثات مع الابا /28 عاما/ بشأن تجديد عقده لكن حتى الآن لم تكلل بالنجاح مع النادي الذي انضم له قبل 12 عاما وهو ناشئ.





وقال صالح حميدزيتش "لن نصدر أي إنذار، لن نمارس الحيل... نحن جميعا ندرك مكانة ديفيد ونحاول إقناعه ، سنشعر بالسعادة بالتأكيد إذا بقي في ميونخ ونأمل أن يتم التوقيع في مرحلة ما".





ويتواجد الابا حاليا مع المنتخب النمساوي ، ويشعر بقدر كبير من الإيجابية بشأن الفترة التي قضاها مع النادي البافاري والنجاح الذي حققه في ميونخ، وعلى رأسه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 2013 و2020.





وتعامل حميدزيتش بقدر أكبر من الحذر لدى حديثه عن المدافع جيروم بواتينج الذي ينتهي عقده العام المقبل، لكنه أشاد بالدور الذي لعبه في سلسلة التتويجات الأخيرة.





وأكد حميدزيتش أن بايرن سينتظر ليرى ما سيحدث حتى الشتاء ... بواتينج نفسه يعاني الغموض بشأن خططه للمستقبل".





وشدد حميدزيتش على أن التعاقد مع ماركو روكا وإيريك ماكسيم شوبو بواتينج قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية مباشرة ، جاء لتعزيز صفوف الفريق الذي تنتظره تحديات مقبلة.



