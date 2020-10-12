خطر على 3 مليون نسمة.. العراق الأولى عالميا في التلوث بالألغام

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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حروب متتالية عصفت بالعراق ودائرة من الصراعات المسلحة خمدت نيران الحرب وإرثها الملتهب لا يزال تحت الأرض.

وأوضح تقرير قناة الغد، أن هناك 3 مليارات متر مربع من أراضي بلاد الرافدين ملوثة بالألغام 257 مليون متر مربع منها في إقليم كردستان بحسب تقارير الأمم المتحدة إن تنظيم داعش زرع ذخائر عنقودية وعبوات ناسفة مبتكرة تتطلب برامج نزع خاصة.

وأضاف التقرير أن محافظة البصرة جنوبا الأكثر تضررًا من الألغام التى تغطي 883 مليون متر مربع نتيجة الحرب الإيرانية فى ثمانينات القرن الماضي مرورا بحرب الخليج الثانية عام 1991 إلى التدخل الأمريكي فى العراق عام 2003.

وتابع برامج مسح الألغام لا تزال تكتشف كل يوم مناطق جديدة فى ظل عدم توفر إحصائيات دقيقة بمعدلات زيادة الألغام فى بلاد الرافدين وتهدد مخلفات الحروب في العراق حياة أكثر من 3 مليون نسمة كما أصابت نحو 100 ألف ضحية بعجز فى الأطراف

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