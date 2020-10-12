تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالتعاون مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.





ونجح النادي الأهلي، في حسم أولى صفقاته بشكل رسمي، عندما أعلن التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب بالصيف.





كما اقترب المارد الأحمر من حسم صفقات أخرى، على رأسها المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي والذي قد ينضم للفريق عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا.





فيما حصل المارد الأحمر على توقيع أحمد بيكهام نجم الفريق السابق ووادي دجلة الحالي، لترميم الخط الخلفي بداية من الموسم الجديد.





ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.