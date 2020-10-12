خطة موسيماني لتجهيز لاعبي الأهلي لموقعة الوداد المغربي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اتفق بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع كابيلو رانجوجا مخطط أحمال الفريق الأحمر، على منح لاعبي الفريق الأحمر تدريبات معينة خلال الفترة المقبلة وقبل مواجهة الوداد المغربي.

وتطير بعثة الأهلي عصر غدٍ الثلاثاء إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقام موسيماني بالاتفاق مع مخطط الأحمال على منح اللاعبين تدريبات محسوبة لكل لاعب وفقًا لدقائق اللعب التي خاضها كل لاعب في المباريات وذلك تفاديًا للإصابة.

وسيقوم رانجوجا بوضع برنامج خاص لكل مجموعة سواء أساسيين أو بدلاء أو العائدين من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي مساء السبت المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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