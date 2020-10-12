طبيب نفسي يكشف فوائد "اليوجا" في تقليل الضغط وزيادة التركيز (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محمود الحبيبي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن التأمل سواء كان يوجا أو غيره، من خلال التركيز في اللحظة، وعدم التفكير في المستقبل أو في أي مشكلة، مفيد جدًا من الناحية النفسية.

وتابع "الحبيبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن التركيز في اللحظة الحالية أو اليوجا في حاجة إلى تدريب، لكي يستطيع الإنسان التركيز في المواقف التي يوجد بها ضغط نفسي.

ولفت إلى أن أي شخص يعاني من مرض نفسي عليه أن يذهب إلى طبيب نفسي، أما إذا كان الشخص يريد زيادة مهارته النفسية، فمن الممكن أن يلجأ إلى أي خبير نفسي أو خبير باليوجا.

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