حازم إمام ينصح البدري بضم هذا اللاعب للمنتخب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
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تحدث حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على المستوى الذي قدمه أحمد توفيق لاعب بيراميدز، خلال مواجهة فريقه الأخير أمام الأهلي في بطولة الدوري.

وقال إمام في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت "أحمد توفيق ظهر بشكل أكثر من رائع خلال المواجهة في مركز الظهير الأيمن، وصمد بشكل كبير أمام أحمد فتحي، وأرشحه للتواجد في صفوف منتخب مصر، تحت قيادة المدرب حسام البدري".

وأضاف :"خلال مواجهة بيراميدز، أرى أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، قدم مباراة رائعة، ويعتبر من أهم العناصر في وسط الأهلي".

وتابع :"الزمالك لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز على حرس الحدود واستغلال تعثر بيراميدز، أتعجب من طريقة رحيل طارق العشري عن حرس الحدود في هذا التوقيت الصعب، والذي اقترب خلاله الفريق من الهبوط"

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منتخب مصر حازم امام احمد توفيق

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