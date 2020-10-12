موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:58 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن الصفقة القادمة والتي تقترب من الظهور بقميص المارد الأحمر تحت القيادة الفنية للمدير الفني الجنوب إفريقي .
 
وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" سيتم الإعلان عن الصفقة بعد خضوعه للجراحة، ومن الوارد أن يتم الإعلان عنه بعد لقاء الأهلي أمام الوداد المغربي".

وأكد:" على مسئوليتي الشخصية، محمد إبراهيم لاعبا في النادي الأهلي رسميًا خلال الموسم المقبل".

وواصل:" بيراميدز يحاول اتباع نفس طريقة صفقة رمضان صبحي، بعدما حسم الأهلي المفاوضات مع هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، لكن تم تغيير وجهته بعد تقديم عرض مقابل مالي كبير على اللاعب".

وأكمل عمر ربيع: "بيراميدز يسعى للحصول على توقيع محمد إبراهيم، وتم تقديم عرض مالي كبير للاعب، وبعدها يتم التفاوض مع مصر المقاصة، وبمبلغ أقل من المعروض على النادي الفيومي من جانب الأهلي، لكن اللاعب حتى الآن رفض، وتمسك بالانتقال للأهلي".

وأتم: "أيام قليلة وسيتم الإعلان عن صفقة انتقال محمد إبراهيم للأهلي رسميا".



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