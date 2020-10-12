عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده البرتغالي جيمي باتشيكو تشكيل فريقه الذي سيواجه حرس الحدود بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى : محمد أبو جبل 

خط الدفاع : أحمد عيد، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة

خط الوسط : محمد أوناجم ،يوسف أوباما، إمام عاشور، كاسونجو، إسلام جابر

الهجوم : مصطفى محمد 

البدلاء : محمود جنش، محمد حسن، محمد عبدالغني، ياسين مرعي، مصطفى فتحي، محمد عبدالسلام، كريم بامبو، عمر السعيد، محمد عنتر.

ووصلت حافلة الزمالك إلى ستاد ملعب المكس بمدينة الإسكندرية قبل مواجهة الأبيض أمام نظيره حرس الحدود في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٦٥ نقطة، وذلك بعد ان خاض ٣٢ مباراة فاز في ١٩ وتعادل في ٨ مباريات وخسر في ٥ مواجهات.

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حرس الحدود الزمالك البرتغالي باتشيكو

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