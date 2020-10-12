طوله 438.3 كيلومتر ويضم 17 محطة.. تعرف على مشروع القطار الكهربائي السريع السخنة - العلمين

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يعد مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة - العلمين، أحد أهم مشروعات قطاع النقل، إذ يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما بالغا ويحرص دائما على التوجيه بسرعة البدء فى تنفيذه.



ويعد المشروع أول قطار سريع، وأول قطار عرضى فى مصر، وتتراوح تكلفته الإجمالية بين 7 إلى 8 مليارات دولار، بخلاف تكلفة 30 قطارا، ستعمل على المسار الجديد.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر"، أبرز المعلومات عن مشروع القطار الكهربائى السريع العين السخنة - العلمين:



- قطار العين السخنة - العلمين، يدخل مرحلة ما قبل التنفيذ، وانحصرت المنافسة بين تحالفين: الأول يضم إيفك، وchinastate، وcrec، من الصين، وسيمنز الألمانية، وسكك حديد فرنسا، وأراسكوم، والمقاولون العرب، أما الثانى فيضم شركتى ccecc، وcrcc من الصين، وسام كريت، والهيئة العربية للتصنيع.



- المشروع هو أول قطار سريع، وأول قطار عرضى فى مصر.



- تتراوح التكلفة الإجمالية للمشروع بين 7 إلى 8 مليارات دولار، بخلاف تكلفة 30 قطارا ستعمل على المسار الجديد.



- يبلغ طول المشروع 438.3 كيلو متر، ويضم 17 محطة.



- من المخطط أن تكون السرعة التصميمية للقطار 200 كيلو متر فى الساعة.



- تتراوح السرعة التشغيلية للقطار بين 160 إلى 180 كيلو متر فى الساعة.



- تم تصميم المسار والمنحنيات بسرعة 250 كيلو متر فى الساعة لتفادي تعديل المنحنيات مستقبلا.



- مسارات المشروع مقسمة على 3 قطاعات.



- القطاع الأول: يربط العاصمة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر، بطول 122 كيلو مترا.



- القطاع الثانى: يربط مدينة 6 أكتوبر بالعلمين، ولهذا المسار بديلان، أحدهما بطول 221 كيلو مترا، بحيث يكون موازيًا لطريق وادى النطرون العلمين مرورًا بمطار برج العرب بطول 99 كيلو مترًا.



- القطاع الثالث: يصل طوله إلى 244 كيلو مترا فى مدينة برج العرب، وتتفرع منه وصلة للإسكندرية بطول 46 كيلو مترا، كما يربط القطاع الثالث للمشروع العاصمة الإدارية بميناء العين السخنة بطول 92 كيلو مترا.



- سيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا.



- ستشمل الأسبقية الأولى في التنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتي برج العرب بطول 260 كيلو مترا.



- وستشمل الأسبقية الثانية فى التنفيذ المسافة من برج العرب حتى مدينة العلمين الجديدة، ومن برج العرب حتى الإسكندرية، بإجمالي طول 88.3 كيلو متر، تزامنا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية حتى العين السخنة بطول 90 كيلومترا، بإجمالي أطوال 178.3 كيلو متر.



- يعد هذا المشروع نقلة نوعية هامة في مجال الجر السككي الكهربائي في مصر، كما يعتبر امتدادا للطفرة الكبيرة في قطاع النقل ومشروعات البنية التحتية والتنمويه التي تحققت منذ عام 2014.



- يهدف المشروع لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية "القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين – برج العرب – الإسكندرية" بشبكة سكك حديد الجمهورية.



- يسهم المشروع فى تنمية الساحل الشرقى على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.



- كما يسهم المشروع فى تنمية محور وادى النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربى على البحر المتوسط، ومدينتى برج العرب، والعلمين الجديدة.



- كما سيساهم المشروع في نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، مرورا بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بـ6 أكتوبر.



- أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور سيتم تنفيذها من خلال شركات وطنية مصرية.



- الشركة العالمية التي ستتفذ المشروع ستقوم بتركيب الأنظمة الالكتروميكانيكية، كما ستقوم بتوريد الوحدات المتحركة، من خلال التعاون المشترك مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد، الذي سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بجميع أنواعها في مصر.



- من المقرر اختيار شركة إدارة عالمية متخصصة لإدارة المشروع عقب الانتهاء من تنفيذه.