الإسكان الاجتماعي: طرح 125 ألف وحدة بنهاية الأسبوع المقبل (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بالإسراع في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي تحت مبادرة "سكن لكل المصريين".

وأضافت "مي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أنه سيتم طرح 125 ألف وحدة بنهاية الأسبوع المقبل ضمن الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي، ولكن لم يتم تحديد شروطه حتى الآن.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي لأصحاب الدخول الستة آلاف، يتبعه طرح 25 ألف للمساحات الأكبر من 100 إلى 120 متر لأصحاب الدخول الأعلى والتي تصل إلى تسعة آلاف.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتبع هذا الإعلان إعلان آخر عن طرح 125 ألف وحدة سكنية ولكن بدون شروط.

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قامت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، بجولة تفقدية بمواقع مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينتي حدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة، يرافقهما المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهازين والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات تنفيذ الوحدات.

واستهل مسئولو "الإسكان" جولتهم بمدينة حدائق أكتوبر، بتفقد مشروع 262 عمارة "إسكان اجتماعي"، ضمن المرحلة الثالثة بإجمالي 6282 وحدة سكنية، حيث بلغت نسبة إنجاز العمارات 70%، ثم تفقدوا مشروع 557 عمارة "إسكان اجتماعي"، ضمن المرحلة الرابعة بإجمالي 13368 وحدة سكنية بنسبة إنجاز 64%، ثم توجهوا بعد ذلك لتفقد مشروع 645 عمارة"إسكان اجتماعي" بإجمالي 15480 وحدة سكنية بعدد (466 عمارة ضمن المرحلة الثانية بنسبة إنجاز 94% - وعدد 159 عمارة ضمن المرحلة الثالثة بنسب إنجاز 85%).

وأشادت مى عبد الحميد، بمعدلات تنفيذ الوحدات والجهد المبذول بتلك المشروعات، بينما أثنى المهندس صلاح حسن علي جودة التنفيذ والتشطيبات للوحدات، وشدد على ضرورة تسليم المواطنين في المواعيد الزمنية المقررة مع الاهتمام بزيادة الخدمات المقدمة بالمشروعات لما لها من تأثير إيجابي كبير علي سرعة توطن السكان بالمدينة، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وقال المهندس أشرف فتحى: جارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمشروعات وفقًا لتنسيق الموقع، مضيفًا أنه تم تكليف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من أعمال للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.

وانتقل مسئولو "الإسكان"، لتفقد مواقع عمارات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، وذلك لمتابعة موقف تقدم الأعمال ومراحل تسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

كما تفقد مسئولو "الإسكان" المواقع المقترحة لتنفيذ عدد ١٣٥ ألف وحدة "إسكان اجتماعي" بالمدينة، نظرًا للطلب المتزايد على الوحدات السكنية بالمدينة، حيث وجهت مى عبدالحميد، بحسن اختيار مواقع تنفيذ عمارات المشروع، وكذا التخطيط الجيد قبل بدء التنفيذ.

من جانبه أكد المهندس عادل النجار، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة لا يدخر جهدًا في إنجاز المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات الإسكان الاجتماعي، لما لها من أهمية كبيرة في توفير السكن الملائم للمواطنين بأسعار مخفضة.

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