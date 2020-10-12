منحة 500 جنيه .. رابط وخطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمديد منحة العمالة غير المنتظمة وقيمتها 500 جنيه، لمدة 3 شهور أخرى، يمتد حتى 31 ديسمبر، للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ويمكن تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة عن طريق التسجيل من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية.









العمالة غير المنتظمة





الفئات المستهدفة من هذه المنحة هي المتضررين من وباء فيروس كورونا وتداعياته، وتشمل عمال اليومية، والعاملين في قطاع السياحة، والعاملين في المهن الحرة، وكذلك العاملين في القطاعات غير الرسمية التي ليس لديها نظام تأمين.





وضعت الحكومة شرطًا أساسيًا للحصول على المنحة، وهو تحديث العمالة غير المنتظمة عبر بوابة الحكومة المصرية.









خطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة





للمشاركة في منحة العمالة المتضررة، يجب عليك أولاً التسجيل وإكمال الحقول اللازمة " من هنا ".





يتطلب التسجيل إدخال الاسم الرباعي، والبريد الإلكتروني، والحالة الاجتماعية، وطريقة التواصل والمهنة، بالإضافة إلى باقي المعلومات الأخرى المطلوبة في النموذج التالي.





يجب أن تكون هذه البيانات كاملة وصحيحة بحيث يمكنك المشاركة بفعالية في منحة العمالة غير المنتظمة

تأتي خطوة تحديث البيانات تمهيدا لدفع الدفعة الرابعة، حيث تتم مراجعة بيانات المجموعات التي سبق لها استلام المنحة، ويطلب منهم تحديث البيانات لضمان استمرار أهليتهم للحصول على المنحة.

وبحسب المصادر، لن تعتمد الحكومة على قاعدة البيانات في صرف المدفوعات السابقة، مؤكدة أنه سيتم الصرف فقط لمن يستحق استلامها.