منحة 500 جنيه .. رابط وخطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:38 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
Advertisements
منحة 500 جنيه .. رابط وخطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمديد منحة العمالة غير المنتظمة وقيمتها 500 جنيه، لمدة 3 شهور أخرى، يمتد حتى 31 ديسمبر، للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ويمكن تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة عن طريق التسجيل من خلال موقع  بوابة الحكومة المصرية.


العمالة غير المنتظمة

الفئات المستهدفة من هذه المنحة هي المتضررين من وباء فيروس كورونا وتداعياته، وتشمل عمال اليومية، والعاملين في قطاع السياحة، والعاملين في المهن الحرة، وكذلك العاملين في القطاعات غير الرسمية التي ليس لديها نظام تأمين.

وضعت الحكومة شرطًا أساسيًا للحصول على المنحة، وهو تحديث العمالة غير المنتظمة عبر بوابة الحكومة المصرية.


خطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

للمشاركة في منحة العمالة المتضررة، يجب عليك أولاً التسجيل وإكمال الحقول اللازمة "من هنا".

يتطلب التسجيل إدخال الاسم الرباعي، والبريد الإلكتروني، والحالة الاجتماعية، وطريقة التواصل والمهنة، بالإضافة إلى باقي المعلومات الأخرى المطلوبة في النموذج التالي.

 يجب أن تكون هذه البيانات كاملة وصحيحة بحيث يمكنك المشاركة بفعالية في منحة العمالة غير المنتظمة
 تأتي خطوة تحديث البيانات تمهيدا لدفع الدفعة الرابعة، حيث تتم مراجعة بيانات المجموعات التي سبق لها استلام المنحة، ويطلب منهم تحديث البيانات لضمان استمرار أهليتهم للحصول على المنحة.
وبحسب المصادر، لن تعتمد الحكومة على قاعدة البيانات في صرف المدفوعات السابقة، مؤكدة أنه سيتم الصرف فقط لمن يستحق استلامها.
وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في سبتمبر الماضي، بصرف دعم جديد لـ العمالة غير المنتظمة بإجمالي 1500 جنيه، يتم صرفه حتى نهاية ديسمبر المقبل، على ثلاث مراحل، لتخفيف العبء عن العمال غير النظاميين المتضررين من فيروس كورونا.

منحة 500 جنيه .. رابط وخطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تحديث العمالة الغير منتظمة بوابه الحكومه المصريه العمالة الغير منتظمه

أخبار تهمك

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة في بعثة الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن شركة إيني الإيطالية

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 8 ساعات

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 9 ساعات

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي من جديد

منذ ساعة و 27 دقيقة

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

الداخلية تعلن مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لجميع المركبات

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزارة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة.. لينك تسجيل بيانات العمالة اليومية

تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة 2020 موقع القوى العاملة للحصول على المنحة

الاستعلام عن أسماء منحة العمالة الغير منتظمة 2020 للحصول على “500 جنيه” عبر موقع وزارة القوى العاملة

لينك طلقة للدخول على موقع القوى العاملة لتسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة للاستفاد من منحة الـ 500 جنيه | اعرف شروط التسجيل

صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. رابط وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة 2020

ننشر رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة وتحديث البيانات الدفعة الرابعة | صرف الـ500 جنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

وفاة الفنان سامي عوض الله

05:21 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»