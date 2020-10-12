بشعر ملون.. شاهد أحدث ظهور لـ عبير صبري عبر "إنستجرام"





وظهرت "صبري" في الصور بإطلالات مختلفة حيث كانت أحد الصور بشعر لونه أزرق وأخرى باللون الأحمر، وتفاعل الجمهور مع ".الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "أكتر ممثلة بحبها ومثلي الأعلى ونفسي أمثل معاكي"، "ماشاء الله تبارك الرحمن.





يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من الفنانين منهم يسرا، وجومانا مراد وخالد سرحان.

شاركت الفنانة عبير صبري، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".