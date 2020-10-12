موقع وزارة الكهرباء 2020 رابط التقديم على العداد الكودي .. تركيب عداد الكهرباء الكودي

مما لا شك فيه أن هذا المقال الذي هو بعنوان التسجيل في العداد الكودي ، من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، فسوف نعرض فيما يلي الرابط الخاص بالتسجيل على المنصة الخاصة بالتقديم على العداد الكندي لسنة ٢٠٢٠، فإنه بسبب الظروف الحالية في البلاد بسبب تفشي مرض كورونا، فقد أتاحت وزارة الكهرباء تلك الخدمة لجميع المواطنين حتى يتمكنوا من التسجيل بدون مشقة.









تركيب عداد الكهرباء الكودي





لقد أعلنت الوزارة الخاصة بالكهرباء عن المنصة التي من خلالها بإمكان المواطنين أن يقدموا على العداد الكندي رسميًا لسنة ٢٠٢٠،ولقد شدد المتحدث الخاص بوزارة الكهرباء د. أيمن حمزة، بأنه سوف يتم إتاحة باب استقبال رسائل المواطنين بواسطة الرابط الخاص بالتسجيل وكذلك استقبال طلبات العدادات الخاصة بتوصيل الكهرباء للمناطق الشعبية بدءً من 1 بسعر يوليو ٢٠٢٠.





حيث قال أيضًا أن تلك المنصة الخاصة بالتسجيل على عداد الكهرباء هي الوسيلة السلسة حتى يتم منع المواطنين من التكدس قلقًا على صحتهم وللتقليل من تفشي مرض فيروس كورونا المعروف بكوفيد ١٩، ولقد جاءت تلك القرارات طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح، ووزير الكهرباء ومجلس الوزراء، للتسهيل على المواطن أن يسجل على العداد الكودي.









موقع وزارة الكهرباء رابط التقديم على العداد الكودي





قامت وزارة الكهرباء بإرفاق الرابط الخاص بالتسجيل على العداد الكودي بسهولة، وما على المواطنين سوى الدخول على هذا الرابط فقط بدون جهد، وهذا الرابط هو كالتالي:





رابط التسجيل المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي لعام 2020، " من هنا ".









أهم المستندات المطلوبة لتركيب عداد “كودى”





لكي تتمكن من التسجيل بنجاح على المنصة الالكترونية، فإنك تحتاج بعض من المستندات حتى يتم تسجيلك بطريقة صحيحة ويتم إرسال طلبك، بهذه المستندات هي:





صورة البطاقة الذاتية الخاصة بمقدم الطلب (خلفية وأمامية).

عقد المكية الخاص بالوحدة المطلوب تركيب العداد بها بنفس البيانات الموجودة في بطاقة المتقدم.