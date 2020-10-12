إنسيني يعود لتدريبات نابولي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:30 م
انسيني
انسيني
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أعلن نابولي الإيطالي بشكل رسمي عودة نجم وقائد الفريق لورينزو إنسيني إلى تدريبات الفريق وذلك عقب تعافيه من الإصابة.

وأشارت شبكة سكاي إيطاليا إلى أن إنسيني كان قد تعرض لإصابة من الدرجة الأولى في أوتار الركبة اليسرى في نهاية سبتمبر الماضي أثناء مباراة نابولي أمام جنوى في بطولة الدوري الإيطالي.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن إنسيني يسعى للتواجد في مواجهة فريقه أمام بينفينتو يوم 25 أكتوبر الحالي ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي. 

واختتمت الشبكة الإيطالية أنه من المتوقع أن يغيب إنسيني عن مواجهة نابوبي أمام أتلانتا يوم 17 أكتوبر الحالي في بطولة الدوري الإيطالي بالإضافة إلى مواجهة إي زد آلكمار الهولندي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي يوم 22 أكتوبر الحالي.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة انسيني الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مفاجأة في بعثة الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 8 ساعات

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ ساعة و نصف

الداخلية تعلن مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لجميع المركبات

منذ ساعة و 26 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن شركة إيني الإيطالية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 10 ساعة

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي من جديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

وفاة الفنان سامي عوض الله

05:21 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»