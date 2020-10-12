إنسيني يعود لتدريبات نابولي

أعلن نابولي الإيطالي بشكل رسمي عودة نجم وقائد الفريق لورينزو إنسيني إلى تدريبات الفريق وذلك عقب تعافيه من الإصابة.





وأشارت شبكة سكاي إيطاليا إلى أن إنسيني كان قد تعرض لإصابة من الدرجة الأولى في أوتار الركبة اليسرى في نهاية سبتمبر الماضي أثناء مباراة نابولي أمام جنوى في بطولة الدوري الإيطالي.





وألمحت الشبكة الإيطالية أن إنسيني يسعى للتواجد في مواجهة فريقه أمام بينفينتو يوم 25 أكتوبر الحالي ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.





واختتمت الشبكة الإيطالية أنه من المتوقع أن يغيب إنسيني عن مواجهة نابوبي أمام أتلانتا يوم 17 أكتوبر الحالي في بطولة الدوري الإيطالي بالإضافة إلى مواجهة إي زد آلكمار الهولندي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي يوم 22 أكتوبر الحالي.











