كورونا تضرب "البنتاجون".. احتجاز رؤساء الأركان بالحجر الصحي

ضربت جائحة كورونا وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، حيث خضع معظم رؤساء الأركان المشتركة للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة اثنين من كبار المسؤولين العسكريين بالفيروس الأسبوع الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، كان قد وضع ستة من أصل سبعة من أعضاء هيئة الأركان المشتركة في الحجر الصحي.

وأكد الجنرال ماري ميلي، أحد الخاضعين للحجر الصحي، بعد حضوره اجتماع الأسبوع الماضي مع نائب قائد خفر السواحل الأدميرال تشارلز راي، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، أنه ورؤساء الأركان المشتركة "على اتصال مستمر أثناء وجودنا في الحجر الصحي وتسلسل القيادة لا يزال كما هو".

وكان الجيش الأمريكي واجه فضيحة في وقت سابق من العام الحالي، عندما أصيب أكثر من ألف بحار من حاملة الطائرات "يو إس إس تيودور روزفلت" بالفيروس واضطرت السفينة إلى الرسو في غوام.