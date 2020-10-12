"غابت عن الفن لتعود بقوة".. مالا تعرفه عن ياسمين نيازي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تحتفل اليوم 12 أكتوبر المطربة ياسمين نيازي، بعيد ميلادها وهي بدأت مسيرتها الفنية منذ الصغر حيث كانت تبلغ من العمر 13 عاما.

ولدت المطربة ياسمين نيازي، يوم 12 أكتوبر عام 1985، بمحافظة القاهرة وكانت أول ألبوماتها الغنائية ألبوم "شكلك هتوحشني".

وقدمت ياسمين نيازي عدد من الأغاني أبرزها "نهايتي معاك"،"سلامات يا هوى"،"أكذب عليا"،"بقالك مدة"،"حبك عامل سيطرة"،"خليها على الله"،"يا مستقوي"،"قليل الحيلة ياعم الباشا".

يذكر أن المطربة ياسمين نيازي قد أعلنت مؤخرا عن تجهيزها لألبوم غنائي جديد، وذلك عقب غيابها منذ كليب أغنية "هرقص مصر وهو من كلمات أسامة محرز وتوزيع أشرف البرنس وألحان شريف إسماعيل ومن إخراج نبيل مكاوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين نيازي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعة

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عمر ربيع ياسين: نجم الأهلي يوقع لبيراميدز

منذ ساعتين و 55 دقيقة

انقسام في الأهلي حول التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 10 ساعة

الداخلية تعلن مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لجميع المركبات

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ ساعة و نصف

مفاجأة في بعثة الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن شركة إيني الإيطالية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي من جديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

ياسمين نيازي وزاب ثروت وكريم محسن يشعلون حفل نادي الجياد بالإسكندرية (صور)

ياسمين نيازي تستعد لطرح ألبوم "هرقص مصر" مع "أي ميديا"

شريف إسماعيل: "هرقص مصر" أغنية جديدة لياسمين نيازي من ألحاني

ياسمين نيازي تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن (صور)

الصور الكاملة لـ ياسمين نيازي في حفل تخرج المعهد العالي للدراسات النوعية (صور)

بالفيديو .. ياسمين نيازي تفاجئ طالبة بالنزول للغناء معاها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

وفاة الفنان سامي عوض الله

05:21 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»