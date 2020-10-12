"غابت عن الفن لتعود بقوة".. مالا تعرفه عن ياسمين نيازي

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تحتفل اليوم 12 أكتوبر المطربة ياسمين نيازي، بعيد ميلادها وهي بدأت مسيرتها الفنية منذ الصغر حيث كانت تبلغ من العمر 13 عاما.



ولدت المطربة ياسمين نيازي، يوم 12 أكتوبر عام 1985، بمحافظة القاهرة وكانت أول ألبوماتها الغنائية ألبوم "شكلك هتوحشني".



وقدمت ياسمين نيازي عدد من الأغاني أبرزها "نهايتي معاك"،"سلامات يا هوى"،"أكذب عليا"،"بقالك مدة"،"حبك عامل سيطرة"،"خليها على الله"،"يا مستقوي"،"قليل الحيلة ياعم الباشا".



يذكر أن المطربة ياسمين نيازي قد أعلنت مؤخرا عن تجهيزها لألبوم غنائي جديد، وذلك عقب غيابها منذ كليب أغنية "هرقص مصر وهو من كلمات أسامة محرز وتوزيع أشرف البرنس وألحان شريف إسماعيل ومن إخراج نبيل مكاوي.