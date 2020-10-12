بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال أفريقيا





حجز أيمن أشرف مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مكانًا أساسيًا فى تشكيلة فريقه بمواجهتىّ الوداد المغربى في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.





أيمن أشرف يخوض مواجهتي الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مقتنع بالمردود الذي يقدمه المدافع الدولي أيمن أشرف في الفترة الأخيرة.





وتعرض أكثر من مدافع لإصابات قوية وعلى رأسهم محمود متولي ورامي ربيعة ستعقيهما من اللحاق بالموجهتين من ناحية أخري.





ولازال موسيماني يُفاضل بين الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني لكي يجاور أحدهم أيمن أشرف في مواجهتي الوداد.

ويواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الوداد المغربي ذهاباً على ملعب الأخير يوم 17 أكتوبر الجاري، فيما تقام مباراة العودة في مصر يوم 23 أكتوبر.



