الإمارات توافق على المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك-V"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:27 م
كورونا الامارات
كورونا الامارات
وكالات
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وافقت وزارة الصحة الإماراتية على بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد في الإمارات.

 

جاء ذلك في بيان صدر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الذي أشار أيضا إلى أن تجارب اللقاح الروسي تجري بدعم من شركة Pure Health، أكبر مشغل للمختبرات في الإمارات، وستشرف عليها دائرة الصحة بأبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

 

وذكر البيان أيضا أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية هي التي ستقوم بإعداد المحاضر الطبية الخاصة بالتجارب.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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