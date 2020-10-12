مفاجأة سارة لجماهير برشلونة قبل الكلاسيكو





ارتفعت الحالة المعنوية لفريق برشلونة الإسباني قبل موقعة الكلاسيكو المنتظرة أمام ريال مدريد، المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الجاري، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة السابعة من الليجا.





حيث أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم الاثنين، أن حارس البارسا، مارك تير شتيجن، سيكون متاح للمشاركة في المباراة بعد تعافيه من الإصابة،بعد ان أجرى عملية جراحية في 18 أغسطس الماضي، ودخل المرحلة الأخيرة من عملية شفائه، وباتت ركبته في حالة جيدة جدًا، ليصبح على أعتاب الظهور أمام ريال مدريد .





وقالت الصحيفة أن شتيجن، سيغيب عن مواجهتي خيتافي بالليجا وفيرينتسفاروشي في دوري الأبطال، حيث يسعى لأن يكون قادرًا على مواجهة المنافس الأبدي لبرشلونة، ومن ثم اللحاق بمباراة يوفنتوس أيضًا، التي ستقام بعد الكلاسيكو بأربعة أيام.



