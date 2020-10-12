الشيخ محمد بن زايد يبحث مع بوتين تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن آفاق تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي في عدد من القضايا خاصة مكافحة وباء كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطيران الروسية الحكومية "أيروفلوت"، عن استئناف رحلاتها إلى دبي، وذلك بعد تعليقها في إطار الإجراءات التي اتخذتها موسكو لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في مارس الماضي.

وذكرت الشركة، في بيان نقلته وكالة "تاس" للأنباء، أنه "سيتم تنفيذ رحلتين أسبوعيا بين العاصمة الروسية موسكو ودبي، يومي الجمعة والسبت، حيث سيتوجب على المواطنين الروس قبل السفر إلى دبي، وتحديدا قبل 96 ساعة من موعد الوصول إجراء اختبار صحي للتأكد من عدم إصابة المسافر بفيروس كورونا، كما سيتعين أيضا إجراء الاختبار مرة أخرى بعد الوصول".

وكانت موسكو قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات "التشارتر"، اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يونيو حتى أوائل أغسطس الماضي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.