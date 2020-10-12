وزير الخارجية اليوناني: تركيا تعمل على زعزعة السلام والاستقرار في المنطقة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:41 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
Advertisements

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الاثنين، إن تركيا تعمل على زعزعة السلام والاستقرار في المنطقة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

قالت السلطات في اليونان،إن إرسال تركيا لسفينة أوروتش رئيس إلى المتوسط تهديد مباشر للسلام.

 

وقد عادت تركيا إلى تأجيج الصراع فى منطقة شرق المتوسط، التى تشهد توترات عدة، على خلفية قيام أنقرة بعمليات البحث والتنقيب عن موارد الطاقة، والغاز الطبيعى، فى المناطق الاتقصادية الخالصة لليونان وقبرص، فضلا عن إرسال طائرات اخترقت المجال الجوى اليونان، فى انتهاك واضح للمواثيق والقوانين الدولية، التى تضرب بها تركيا عرض الحائط.

 

وعلى الرغم من حالة الهدوء النسبى التى شهدتها منطقة شرق المتوسط، خلال الفترة الأخيرة، إلا أن تركيا عادت مجددا لإشعال الصراعات، من خلال اتباع سياسات عدوانية، سبق أن حذر المجتمع الدولى منها، كما سبق أن حذر الاتحاد الأوروبى مرارا وتكرارا من أنها لن تأتى إلا بإشعال المنطقة وجر الدول إلى الحرب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا اليونان الصراع فى منطقة شرق المتوسط

أخبار تهمك

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

أمير مرتضى يصدم شيكابالا ويرفض طلبه

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن شركة إيني الإيطالية

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ ساعة و 12 دقيقة

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

فرص الزمالك وبيراميدز في حسم وصافة الدوري

منذ 41 دقيقة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 7 ساعات

الكاف يعلن قائمة حكام دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

اليونان: الإجراءات "غير القانونية" لتركيا تهدد تماسك الناتو

عدوان تركي وتنديد يوناني وقبرصي.. ما هو مصير الأزمة في منطقة شرق المتوسط؟

"اليونان": سلوك تركيا يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة

استمرار التنقيب ومناورات عسكرية.. تركيا تؤجج التوتر في شرق المتوسط

اليونان ترسل تعزيزات عسكرية إلى حدودها مع تركيا

مناورات تركية وتحذير أوروبي.. مستجدات أزمة شرق المتوسط

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

شوبير: الأهلي حسم 3 صفقات بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية

02:35 م

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»