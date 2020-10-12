وزير خارجية العراق: سنستمر بتبادل وجهات النظر بشأن السياسات الخارجية

قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، إن بلاده ستستمر بتبادل وجهات النظر بشأن السياسات الخارجية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

وقد قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إنه تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتباحثوا اليوم حول مختلف القضايا وأكد على العلاقات التاريخية والمشتركة بين البلدين.

وأضاف "حسين"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا تطرقنا لمواضيع اقتصادية وخاصة في مجال الطاقة والكهرباء والغاز بالإضافة للعلاقات التجارية والأمنية والعسكرية والثقافية والتربوية.