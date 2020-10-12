نجم بايرن ميونخ: نسعى للحفاظ على ألقابنا في الموسم الماضي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:33 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
وكالات
Advertisements

تمنى جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونيخ أن يواصل فريقه المحافظة على الألقاب التي حققها في الموسم الماضي.

ومنذ استحداث النظام الجديد للبطولة عام 1992، كان ريال مدريد الإسباني هو الفريق الوحيد الذي نجح في التتويج باللقب في أعوام متتالية في 2017 و 2018.

وأضاف بواتينج: "لماذا لا نحاول صنع حقبة جديدة في تاريخ دوري الأبطال بفريقنا الشاب".

وتابع: "لن يكون هذا سهلا، لكن باستثناء عام 2019، لقد تقدمنا كثيرا في تلك البطولة"، في إشارة إلى خروج بايرن ميونخ على يد ليفربول في دور الستة عشر لموسم 2018 / 2019 .

وأوضح: "لا أرى الكثير ممن يمكنهم أن يواكبوا إمكانياتنا".

وقال بواتينج إن بايرن ميونخ قوى في كل خطوطه، وهو أمر غير شائع في الوقت الحالي بأوروبا.

ويرى بواتينج أن أندية ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة وربما يوفنتوس، هي من يمكنها أن تكون في نفس مستوى الفريق البافاري.

وأضاف: "في يوفنتوس يمكنك أن ترى كيف يديرون الأمور، ربما يمكنهم أن يكونوا جزء من ذلك".

وبعيدا عن دوري الأبطال، توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) وكأس ألمانيا وكأس السوبر الأوروبي والألماني.

ويرغب بواتينج، الذي ينتهي عقده مع بايرن في يونيو عام 2021، في اللعب أطول فترة ممكنة، لكنه غير متأكد مما يرغب في فعله عقب نهاية مسيرته.

وأضاف: "لا أريد أن أكون مدربا أنها وظيفة مرهقة مثل اللعب، أريد أن أقضى المزيد من الوقت مع عائلتي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة بواتينج ‏بايرن ميونيخ

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف أخر مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يشيد بأداء الأهلي أمام بيراميدز ويُثني على موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ أقل من ساعتين

الفتح المغربي يساعد الأهلي في تخطي عقبة الوداد

منذ ساعة و 21 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 15 ساعة

أمير مرتضى يصدم شيكابالا ويرفض طلبه

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

منذ 43 دقيقة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستعيد نجمه أمام الرجاء البيضاوي

منذ ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

02:00 م

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

12:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»