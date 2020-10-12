عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حسمت قناة النادي الأهلي، موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة أمام الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.


وزف مراسل قناة النادي، خبر سعيد للجماهير والجهاز الفني، حيث أكد أن اللاعب سيلحق بمواجهة الوداد المغربي، المقرر لها 17 أكتوبر الجاري، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وأضاف: "خلال مران اليوم، جلست مع اللاعب وتحدثت معه، وأكد لي أنه سيكون جاهزًا لمواجهة الوداد المغربي، وأنه سيلحق بالمباراة المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".


وكان كهربا، اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمس بيراميدز، وأكد الجهاز الطبي أن الفحص المبدئي للاعب كشف عن شكواه من آلام في العضلة الخلفية، على أن يخضع لفحص جديد في مران الفريق لتحديد برنامج العلاج المناسب.

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