بايدن يتقدم على ترامب.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الأمريكية المبكرة

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في ضوء الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أجري استطلاع رأى مبدئي بشأنها، حيث صوت أكثر من 7.3 مليون مواطن في الانتخابات العامة المبكرة، لاختيار الرئيس القادم وأعضاء في الكونجرس.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الأمريكية المبكرة.



١. تقدم المرشح الديمقراطى للبيت الأبيض، جو بايدن، بفارق 12% على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



٢. صوت أكثر من 7.3 مليون أمريكي بالفعل، اليوم الاثنين، في الانتخابات العامة المبكرة، المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل لاختيار الرئيس القادم وأعضاء في الكونجرس



٣. 53٪ من الناخبين المسجلين سيؤيدون بايدن، بينما سيدعم 41٪ فقط ترامب إذا أجريت اليوم الانتخابات الرئاسية.



٤. وذكر 29٪ من الناخبين المسجلين أنهم يولون أهمية قصوى للاقتصاد تليها إدارة أزمة كورونا بنسبة 15٪ والجريمة والأمن بنسبة 8٪، مع وجود هامش خطأ يزيد أو ينقص عن 3.5 نقاط مئوية.



٥. وقال 48٪ من الناخبين المسجلين إنهم يثقون فى ترامب لإدارة الاقتصاد مقارنة بـ47٪ يفضلون بايدن.



٦. واختلفت النسب عند سؤالهم عن استراتيجية مواجهة كورونا، حيث قال 55٪ إنهم يثقون فى بايدن، مقارنة بـ 38٪ اختاروا ترامب.



وكانت أقيمت مناظرة بين مرشحي الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب وجو بايدن، والتي امتلئت بالهجوم وتراشق الألفاظ.



وحظيت قضية مكافحة فيروس كورونا بالولايات المتحدة، بنصيب الأسد في السجال بين المرشحيين، حيث هاجم بايدن منافسه، بأنه لا يكترث بالمواطنين وفضل الأسهم على حياتهم، وأنه أخبر الشعب التراهات لا الحقائق، والتي ليس لها علاقة بالمعلومات الطبية الصحيحة.



وتفاخر الرئيس الأمريكي بفترة ولايته، قائلا: "لم تنجز أي إدارة أمريكية ما أنجزته إدارتي"، واصفا اتفاق باريس بشأن المناخ بأنه "كارثة".



أما بايدن، أكد أن الأمريكيين أصبحوا أكثر مرضا وانقساما وفقرا في ظل إدارة ترامب، وأصبح الأثرياء أكثر غنى، واتهم ترامب بأنه "دمية بيد بوتين".



وانتقل ترامب للحديث عن الاقتصاد، قائلًا؛ "بنينا أعظم اقتصاد في التاريخ وأغلقناه نتيجة جائحة الصين"، ليرد عليه بايدن، "إنك لا تنوي تحسين الاقتصاد" وخطتي الاقتصادية ستخلق 7 ملايين وظيفة خلال 4 سنوات.



ووصف بايدن، منافسه، بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا" وأن الأثرياء في عهده لا يدفعون الضرائب، لقد استغل قانون الضرائب لصالحه، متابعًا؛ لم يدفع خلال 10 سنوات سوى 750 دولار فقط كضرائب للدخل.



ليرد ترامب أنه دفع الملايين للضرائب خلال تلك الفترة، وحاول زيادة الهجوم على بايدن، قائلا "إن ابنك حصل على 3 ملايين من موسكو"، ليرد نائب الرئيس السابق بالنفي ويصفه بالـ"المهرج".



وبشأن مقتل جورج فلويد وبريونا تايلور، اتهم بايدن الرئيس الأمريكي، بتعميق الانقسام بين المواطنين، وأنه ترشح للرئاسة من أجل إنهاء هذا الانقسام، متابعًا؛ أن ترامب استخدم الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين أمام البيت الأبيض، ووصف زيارته للكنيسة أثناء تظاهرات مقتل جورج فلويد بأنه "عار".



ورد ترامب أن "الاحتجاجات لم تكن سلمية.. والولايات التي يديرها الديمقراطيون هي التي شهدت أعمال عنف"، واتهم بايدن بأنه "دمية في يد اليسار الراديكالي".

