



الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي أكتوبر 2020 بالرقم وكود المحافظة عبر موقع الشركة المصرية للإتصالات





الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020 التي تشغل الكثير من المشتركين في الشركة المصرية للاتصالات وهذا لأن الشركة تعلن عن قيمة فاتورة الشهر في يوم معين وعدم سداد المبلغ المستحق يستدعى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقوم بتحويل التليفون الأرضي من اتصال واستقبال إلى استقبال فقط وهذا الأمر قد يزعج الكثير وخاصتاً من يستخدم التليفون الأرضي في إجراء بعض المكالمات ولكن لن يؤثر ذلك في الإنترنت المنزلي لكن بعد مرور شهر من عدم الدفع يتم قطع الخدمة و الحرارة عن التليفون الأرضي ويتم عودتها فور الدفع مباشرتاً، هناك طرق كثيرة أصبحت متوفرة للجميع في عمليات الدفع وهذا ما يسهل على المواطنين استرجاع الإتصال ولكن يرغب البعض في معرفة القيمة لكي يكون على استعداد لتجهيز قيمتها قبل التوجه للفرع المخصص للدفع ترقبو معنا لمعرفة المزيد.





الاستعلام عن فاتورة الأرضي أكتوبر 2020

- المطلوب من سيادتكم لاستخراج القيمة المستحقة للدفع هو الضغط على هذا الرابط الشركة المصرية للاتصالات we.





- إدخال كود المحافظة.





- إدراج الرقم التليفون الأرضي المكون من 7 أرقام في الخانة المخصصة.





- الضغط أخيراً على زر أظهر الفواتير.





- تعرض أمامكم القيمة شاملة الضريبة عند الدفع.





الطرق المتاحة لسداد فاتورة الأرضي

- الطريقة الأمانة للدفع بدون رسوم هي مراكز المصرية للاتصالات.

- الدفع عن طريق فوري.

- الدفع عن طريق ماكينات atm.

- الدفع عن طريق مصاري.

- الدفع أونلاين بفيزا كارت.

- الدفع من تطبيق we.



