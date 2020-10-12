«الفجر» تهنئ مستشار محافظ القاهرة بخطوبته (صور)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
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في جو عائلي ساهر، احتفل الكاتب الصحفي محمد كمال مساعد رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائى والمحرر الأمنى والعسكري و المستشار الإعلامي لمحافظ القاهرة  بخطوبته على الآنسة أتقى كريمة رجل الأعمال مصطفى كمال، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

حضر حفل الخطوبة  كوكبة من كبار رجال الدولة والإعلام والسياسة والقيادات الهامة والتنفيذية والسفراء وكان في استقبال الضيوف الإعلامي الكبير أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي وشقيق العريس حسن كمال  بمكتب شئون أمن الدولة برئاسة الجمهورية والسفير حاتم رسلان سفير دولة جامبيا ورجل الأعمال القبطان وجدى مصطفى .

ومن أبرز الحضور  اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن و اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح  واللواء أركان حرب عز الدين عبد الرشيد مساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء أركان حرب علي عادل عشماوي رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة واللواء أركان حرب طارق الزيات رئيس الشرطة العسكرية واللواء محمد وهبه مساعد أول وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للشرطة الأسبق واللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية بقطاع الأحوال المدنية واللواء نصير خليل مساعد وزير الداخلية لقطاع المالية واللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية للمرور والعميد أمجد فهمى مدير مكتب مدير أمن القاهرة واللواء فتحى الداوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد والمقدم أمير العشماوى والمقدم محمد خالد شعيب والدكتور سمير نايل وحرمة والدكتورة نهلة السباعي نائب مدير مركز الدراسات المستقبلية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

 
أسرة الفجر" والدكتور مصطفي ثابت ومحمد المسلمي تهنئ الكاتب الصحفي محمد كمال " وتتقدم بأرق التهاني وأجمل التمنيات للعروسين، داعين الله عز وجل أن يُتِم عليهما الفرح والسرور.

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محمد كمال المستشار الإعلامي لمحافظ القاهرة الفجر الإعلامي احمد موسى

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