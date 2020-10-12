مجهولون يطلقون الرصاص على الشرطة في داغستان

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:55 ص
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات
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أعلنت الشرطة في جمهورية داغستان الروسية، اليوم الاثنين، مقتل شخصين مجهولين بعد إطلاقهما الرصاص على سيارة رسمية تابعة للشرطة.

 

وعثر رجال الأمن في داغستان في سيارة القتيلين، على بندقية هجومية ومسدس وذخيرة، وفقًا لمصدر في المكتب الصحفي بوزارة الداخلية الإقليمية.

 

وقال المصدر الأمني: "في تمام الساعة 01:15 من هذا اليوم، حاولت دورية شرطة إيقاف سيارة عابرة على طريق السيارات "قفقاس" قرب قرية كلزيب بمنطقة كيزيليورت، للتحقق من هوية ركابها. لكن ركاب السيارة ردوا على ذلك بإطلاق الرصاص على عناصر الشرطة الذين ردوا بالمثل". وذكر المصدر، أنه لم يصب أحد من رجال الشرطة، فيما لقي المهاجمان حتفها.

 

ويجرب التحقيق حاليا، في ظروف وملابسات الحادث.

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