روسيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لليوم الثاني على التوالي، مع انخفاض طفيف لعدد الوفيات الجديدة.

 

وسجل مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، إصابة 13592 شخصا بالفيروس خلال اليوم الماضي مقابل 13634 أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و312310.

 

ورصدت الصحة الروسية، وفاة 125 شخصا بكوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة مقابل 149 شخصا أمس، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 22722.

 

وبشفاء 3793 مريضا خلال أمس بلغ مجموع المتعافين مليونا و24235 شخصا، مع بقاء 265353 حالة نشطة.

 

واستقر الوضع الوبائي عند المستوى المرتفع في العاصمة موسكو أيضا، حيث تم رصد 4395 إصابة جديدة مقابل 4501 أمس، إضافة إلى 34 وفاة مقابل 35 أمس، ليصل إجمالي الحالات إلى 334813، منها 5629 وفاة، و262750 حالة شفاء، بعد تعافي 1131 شخصا خلال اليوم الماضي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا اصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ 43 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"البيئة" تكشف سر انتحار 11 دولفين على سواحل البحر الأحمر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الجونة يحدد 2 مليون دولار لبيع نجم الفريق

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل من محمد إبراهيم

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 23 ساعة

عمرو أديب: "رجعنا فلوس القطريين على الجزمة" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة

منذ 33 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

بلاغ ضد مرتضى منصور لتطاوله على وزير الشباب والرياضة

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يتخذ أول خطوة رسمية للتعاقد مع نجم المقاصة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

لليوم الرابع.. روسيا تسجل عدد إصابات بكورونا أقل من 10 آلاف

روسيا تسجل 9434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أبريل

روسيا تسجل 6615 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

روسيا تسجل 115 وفاة و4952 إصابة بكورونا

روسيا تسجل أكثر من ستة آلاف إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

08:23 ص

عاجل.. العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة

10:43 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»