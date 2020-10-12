مقتل عسكريين ومدنيين بانفجار استهدف الجيش بأفغانستان

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:35 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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قتل 10 جنود على الأقل من قوات الجيش الأفغاني و3 مدنيين، جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في إقليم ساري بول شمالي البلاد.

 

ونقلت شبكة "تولو" الأفغانية، عن مصدر أمني أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالحادث.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، لم يصدر أي تعليق رسمي عن مسؤولي الأمن في المنطقة على الحادث حتى الآن، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن.

 

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، ذكرت أنه تم اكتشاف لغم على الطريق العام في محافظة بغلان، وتفجيره بسبب تعذر إزالته.

 

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