باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري المصري

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:49 ص
بوابة الفجر
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قي نادي الزمالك أمام نظيره حرس الحدود، مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل الانفراد بالمركز الثاني، والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور، إسلام جابر، محمد حسن، يوسف أوباما، كاسونجو كابونجو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

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