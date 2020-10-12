نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل من محمد إبراهيم









أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على ضرورة عودة ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف سموحة إلى القلعة الحمراء في الموسم الجديد.





وقال بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": ": "عودة ناصر ماهر للأهلي افيد من التعاقد مع محمد إبراهيم أو أي صانع ألعاب أخر باعتباره أحد أبناء الأهلي".





وتطرق بلال في حديثه عن مصير بعض المعارين مشددا على ضرورة عودة أحمد ياسر ريان المعار لصفوف الجونة مشيدا بمستواه.



