نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل من محمد إبراهيم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على ضرورة عودة ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف سموحة إلى القلعة الحمراء في الموسم الجديد.

وقال بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": ": "عودة ناصر ماهر للأهلي افيد من التعاقد مع محمد إبراهيم أو أي صانع ألعاب أخر باعتباره أحد أبناء الأهلي".

وتطرق بلال في حديثه عن مصير بعض المعارين مشددا على ضرورة عودة أحمد ياسر ريان المعار لصفوف الجونة مشيدا بمستواه.

ويذكر أن النادى الأهلى تعادل أمام بيراميدز سلبيًا ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد ابراهيم المقاصة الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 3 ساعات

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد خالد صالح ينشر صورة تخيلية لوالده في عقد قرانه ويعلق: "صورة غالية عليا أوي"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق من الرجاء المغربي على انتقال بدر بانون للأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الكشف عن موقف كهربا وبادجي من المشاركة أمام الوداد

منذ ساعة و 13 دقيقة

تفاصيل إصابة كهربا أمام بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يستقر على عودة لاعبه المعار

فايلر يرفض عودة نجم الأهلي

الأهلي يحسم مصير الثنائي المعار

ناصر ماهر يطالب الأهلي بحسم مصيره نهائيا من أجل دراسة العروض التي تلقاها

الأهلي يتلقى عرضا من الدوري البرتغالي لضم ناصر ماهر

قرار فايلر يقرب ثنائي الأهلي من الرحيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:32 م

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

11:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»