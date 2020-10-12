"تمويل التظاهرات" و"نشر الفوضى".. تسريبات هيلاري كلينتون تفضح دويلة قطر

أحدث رفع السرية عن تسريبات هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة، دويا هائلا في السياسة الأمريكية امتد أثره إلى الشرق الأوسط، وقد تبين في رسالة بريدية مسربة لها عبر بريدها الإلكتروني الرسمي في عام 2016 مطالبتها لقطر بتمويل ما يسمى بثورات الربيع العربي، لتكشف تلك التسريبات أن المال القطري لا ينفق إلا في تدمير الدول العربية.





إشعال الأزمات في المنطقة

واتضح من البريد الإلكتروني، أن التمويل المطلوب يتم تحويله عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون، حيث تضمن كيفية قيام دويلة قطر بإشعال الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، ونشر أعمال العنف، وقد تلقت خزينة مؤسسة كلينتون مبالغ طائلة في هذا الشأن، وقد لعبت الجزيرة الدور الرئيسي في تلك الفوضى، وذلك تبين من الاجتماع الذي عقدته كلينتون مع وضاح خنفر مدير القناة الأسبق، وتوني بورمان المدير العام لقناة الجزيرة الناطقة باللغة ‏الإنجليزية في فندوق فور سيزونز.





وكانت قد عقدت أيضا، لقاء آخر مع أعضاء مجلس إدارة الجزيرة بمقر ‏القناة، وتم الترتيب لزيارة وفد الجزيرة إلى واشنطن في منتصف مايو، ‏واختتمت هذه الاجتماعات بترتيب لقاء بينها وبين حمد بن جاسم ‏آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق، العقل المدبر لسياسات النظام القطري في نشر الفتن بالوطن العربي.





ترامب كلمة السر

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الاتحادية في استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خادما خاصا لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية بالإضافة إلى التدخل الروسي.



