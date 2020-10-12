إريكسن يفجر مفاجأة كبرى داخل صفوف إنتر ميلان

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية،عن رغبت الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط فريق إنتر ميلان، في مغادرة الفريق الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



 وذلك فى ظل استمرار غيابه عن التشكيلة الأساسية للإنتر وعدم مشاركته في لقاءات فريقه بالدوري الإيطالي "الكالتشيو".



وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن اللاعب الدنماركي ينوي الرحيل خلال فترة الميركاتو الشتوي، سواء بالعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي، أو الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي".


وفي سياق متصل أعلن نادي إنتر ميلان في بيان صباح اليوم عن إصابة اللاعب الانجليزي آشلي يانج  لاعب خطي الدفاع والوسط بالفريق، بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.


كما سبق واثبتت الفحوص التي أجريت في الأسبوع الماضي في مركز تدريب النادي إصابة لاعبي الوسط روبرتو جاليارديني وراديا ناينجولان والحارس الاحتياطي يونوت رادو بالعدوى.


ووفقاً لقواعد الدوري الإيطالي يتم وضع أي لاعب يصاب بفيروس كورونا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما ما قد يقلص كثيرا خيارات إنتر ميلان في مباراة القمة مع الجار ميلان في 17 اكتوبر.

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