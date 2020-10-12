عضوة بـ"تنسيقية الأحزاب": سيادة الصوت الواحد لا تدفعنا إلى الإمام.. والمعارضة ليست عيبًا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت أميرة صابر، مرشحة لمجلس النواب عن الحزب المصري الديموقراطي، إن تنسيقية الأحزاب تضم أحزاب ذات فكر معارض، والمصري الديموقراطي حزب معارض والمعارضة ليست "عيبا"، لأنها تعكس بالأساس ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن من صوت مغاير، لأن سيادة الصوت الواحد لا تدفعنا إلى الأمام.

وأضافت "صابر"، خلال حوارها مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" في فقرة استضافت فيها أعضاء تنسيقية الاحزاب، قائلة: "حتى يكون هناك تقدم ديموقراطي واقعي، لابد أن يكون هناك صوتًا آخر ومساحة للحديث وطرح الرؤى بمنتهى الشفافية وبقدر كبير من الاحترام، وهذا ما فرضته التنسيقية من واقع الممارسة داخلها، حيث نتحدث في أمور كثيرة ونختلف بإحترام وأنا صوت كتير داخل التنسيقية " بلا ".

وأشارت إلى أنها لا تخشى من الاختلاف داخل التنسيقية قائلة: "طول الوقت لدينا أوراق عمل داخل التنسيقية في كافة الملفات المطروحة، وأنا استطيع طرح رؤيتي دون أن أخشى شيء، وبدون ان نخونا بعضنا قائلة " بقول رايي من غير ماتخوني ولا أخونك ولآاشتمك ولا تشتمني ".

وقال أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، إنه عندما قامت تنسيقة شباب الأحزاب بإختيار مرشحيها في القائمة الوطنية لدعم مصر بانتخابات مجلس النواب، كان بناء عن دورهم الحقيقي في الشارع.

وأكد فتحي، خلال لقاءه عبر قناة "النيل للأخبار"، أنه تم اختيار 284 مرشح عن القائمة الوطنية لدعم مصر تم اختيارهم لحل مشاكل وهموم المواطنين اليومية، موضحا أنه يجب علي عضو البرلمان العمل من خلال وزارة التجاة والصناعة وومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلي أنه لا يتم قبول أي عضو في التنسيقية إلا من خلال مروره بمراحل معينة حتي يتم قبوله، موضحا أن التنسيقة تعاقدت مع أحسن شركات موجودة في العالم في اكتشاف المواهب تقوم بمعرفة إذا كان الشخص المتقدم يمكن قبوله في التنسيقية أو غير مؤهل.

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