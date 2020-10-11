استدعاء الرئيس الموريتاني السابق لاتهامه بغسيل أموال

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أفادت مصادر صحفية مساء اليوم الأحد، بأن شرطة الجرائم الاقتصادية تستعد لاستدعاء الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز على خلفية تهم فساد موجهة ضده.

وأضافت المصادر أن أبرز التهم الموجهة ضد ولد عبد العزيز هي الفساد وغسيل الأموال، توصلت إليها شرطة الجرائم الاقتصادية من معلومات "البحث الأولي".

وأشارت إلى أن النيابة العامة تستعد لاستدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مرة أخرى، رفقة مسؤولين آخرين مشمولين في التحقيق.

وكشفت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الحالي، عن عمليات فساد واسعة جرت في ظل حكم ولد عبد العزيز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موريتانيا غسيل اموال تهم فساد

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

كهربا يتوجه إلى إحدى المستشفيات لإجراء أشعة بعد الإصابة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

منذ حوالي 3 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عمرو السولية يتعرض للطرد في مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أداء متباين لسعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020

منذ ساعة

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 12 ساعة

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ 43 دقيقة

تفاصيل إصابة كهربا أمام بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

محاكمة رئيس المالديف السابق بتهمة الفساد

موريتانيا.. البرلمان يستدعي الرئيس السابق للتحقيق فى منح هدية لأمير قطر

الرئيس الموريتاني يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي

للمرة الثانية.. الشرطة في موريتانيا تستدعي الرئيس السابق

موريتانيا تنتفض ضد تركيا.. تعرف على أنشطة أنقرة الخبيثة في نواكشوط

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:32 م

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

11:55 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

11:33 م

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»