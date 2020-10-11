مسؤول في قره باغ يتهم أذربيجان باستخدام أسلحة محظورة

اتهم أرتاك بغلاريان مفوض حقوق الإنسان في قره باغ الجيش الأذربيجاني، "باستخدام أسلحة محظورة في عملياته في المنطقة".





ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بغلاريان قوله، إن القوات الأذربيجانية تستخدم "صواريخ وقنابل عنقودية، إضافة إلى راجمات صواريخ "سميرتش"، ضد المدنيين.





كما أشار إلى استخدام الجيش الأذربيجاني طائرات مسيرة هجومية يمكن أن تكون دول أجنبية هي التي وردتها لباكو.





وقال: "كل هذا يدل على أن أذربيجان تستخدم أسلحة محظورة بطرق غير مشروعة وفي مناطق محظورة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".



