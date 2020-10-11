حاخام إسرائيلي مصاب بكورونا يفقد وعيه في فعالية شعبية (فيديو)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:22 م
كورونا اسرائيل
كورونا اسرائيل
وكالات
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أشارت وسائل الإعلام  الإسرائيلية إلى أن حاخام بارز حضر فعالية شعبية رغم تشخيص إصابته بفيروس كورونا، في انتهاك جديد يتعلق بعدم التزام اليهود الأرثوذوكس في إسرائيل بالتوجيهات الصحية.

 

 

ونشرت القناة الـ12 الإسرائيلية مقطع فيديو قصيرا يظهر الحاخام خائيم كانيفسكي (92 عاما) الذي يتزعم الفرع الليتواني الحاسيديمي لليهودية الأرثدوكسية في البلاد، وهو يحضر فعالية بثت على الهواء ويفقد وعيه.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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