عـاجل.. إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد بشرط.. تعرف عليه

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:14 م
المحامي طارق جميل سعيد
المحامي طارق جميل سعيد
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد، بكفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه على ذمة اتهاماته بالسب والقذف.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في وقت سابق حبس المحامي ١٥ يوم، على ذمة التحقيقات في بلاغات تقدم بها أعضاء في أحزاب سياسية يتهمونه فيها بالسب والقذف، على إثر فيديو بثه من داخل سيارته ينتقد اختيار المرشحين لمجلس النواب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نواب مصر برلمان 2020 المحامي طارق جميل سعيد اخبار

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ 18 دقيقة

الجونة يفتح المزاد على هداف الدوري المصري

منذ نصف ساعة

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي.. وأزمة تهدد رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 6 ساعات

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

منذ ساعتين

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يومين

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

منذ ساعة

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل مدير مستشفى أورام الإسماعيلية على ذمة التحقيقات

قبول استئناف النيابة العامة على إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة

استمرار إخلاء سبيل الناشطة أمل فتحي بتدابير احترازية

"أمن الدولة" تستأنف على قرار إخلاء سبيل عبير الصفتي

إخلاء سبيل شقيقين في "أحداث 20 سبتمبر"

إخلاء سبيل المحامي محمد الباقر في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

تقارير.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

06:13 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»