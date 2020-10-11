عـاجل.. إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد بشرط.. تعرف عليه

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قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد، بكفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه على ذمة اتهاماته بالسب والقذف.



كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في وقت سابق حبس المحامي ١٥ يوم، على ذمة التحقيقات في بلاغات تقدم بها أعضاء في أحزاب سياسية يتهمونه فيها بالسب والقذف، على إثر فيديو بثه من داخل سيارته ينتقد اختيار المرشحين لمجلس النواب.