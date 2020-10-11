الجونة يفتح المزاد على هداف الدوري المصري

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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رفع مسئولو الجونة سقف القيمة المالية لهداف الفريق الزامبى والتر بواليا، بعد دخول أكثر من ناد إفريقى فى مفاوضات للتعاقد مع اللاعب.


وحدد مسؤولو الجونة 2 مليون دولار للموافقة على بيع بواليا، بعد دخول أكثر من ناد إفريقى فى مفاوضات للتعاقد مع اللاعب.


ويأتي الترجي التونسي على رأس الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب الترجى التونسى والوداد المغربى، بالإضافة إلى اهتمام الأهلى بالتعاقد مع اللاعب.


وأحرز بواليا 12 هدفا مع الفريق الساحلى هذا الموسم فى ظهوره الأول بالدورى المصرى.


وأشار مصادر أن مدرب الأهلى بيتسو موسيمانى، يتابع اللاعب بشكل مكثف وأبدى إعجابه بإمكانياته، باعتباره أبرز المهاجمين فى الدورى المصرى، فى ظل القدرات التى يمتاز بها اللاعب والتى يبحث عنها.

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