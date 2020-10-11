في عيد ميلاده..تعرف على زيجات الهضبة عمرو دياب وقصة انفصاله عن زينة عاشور

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يحتفل اليوم 11 أكتوبر الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ59، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ بدايته في عالم الفن وحافظ على مكانته لأكثر من ثلاثين عاما.



وبالتزامن مع ذلك يرصد "الفجر الفني" زيجات الهضبة عمرو دياب:



تزوج النجم عمرو دياب من الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها ابنته نور واستمر زواجهم لمدة ثلاث سنوات، وانفصلا، ولكن تربطهم علاقة صداقة.



كانت الزيجة الثانية للهضبة عمرو دياب، من زينة عاشور وكانت من إحدى معجباته وتحضر جميع حفلاته، ثم تزوجا وأنجبت منه عبد الله وكنزي دياب وجنى.



انتهت علاقة الهضبة عمرو دياب بزوجته زينة عاشور منذ معرفته بالفنانة دينا الشربيني، وذلك منذ ثلاث سنوات وقالت "الشربيني" سابقا أن الهضبة أكبر داعم لها.