548 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

سجلت الكويت اليوم، الأحد، اليوم الأحد، 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 111116 حالة.

وشهدت الكويت، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في الكويت، تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 658 حالة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 108 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8391 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 4138 مسحة ليصل مجموع الفحوصات 733893 فحصا.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم شفاء 649 إصابة في الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من الفيروس 94211 حالة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.