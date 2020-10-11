



اعرف مصاريف الكليات والمعاهد الخاصة في مصر 2021 حلول العام الدراسي الجديد للطلاب





كل طالب لديه حلم خاص ويرغب في دخول كلية معينة حتي يحقق طموحاته ولكم عند ظهور النتيجة والحصول على مجموع لا يساعد في الذهاب ف إلي الكلية التي يرغب بها سرعان ما يبدأ الطالب في البحث عن كليات او معاهد خاصة تساعده قي تحقيق حلمه ولذلك سوف نقدم لك مصاريف الكليات الخاصة لهذا العام الدراسي الجديد2021-2020 حتي يعلم الطالب أكثر ما يناسبه من بين تلك المعاهد والكليات





مصاريف الكليات والمعاهد الخاصة في مصر

- مصاريف المعهد العالي للدراسات الأدبية بمدينة كنج مريروط تبلغ حوالي 4215 جنية

- مصاريف معهد هندسة الحاسبات والنظم يبلغ حوالي 12896 جنية

- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في المنصورة يقدر بحوالي 3742 جنية

- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في قنا يبلغ حوالي 3399 جنية

- مصاريف معهد طيبة للهندسة بالمعادي حوالي 13060 جنية

- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ تبلغ حوالي 3581 جنية

- مصاريف المعهد العالي التعاون والإرشاد السياحي تبلغ حوالي 2475 جنية

- مصاريف معهد هندسة إلكترونيات واتصالات كهربائية حوالي 11558 جنية

- مصاريف هندسة الإنتاج والتكنولوجيا الطباعة تبلغ حوالي 13372 جنية

- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية يبلغ حوالي 3399 جنية

- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمحافظة سوهاج تبلغ حوالي 3399 جنية

- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور حوالي 3212 جنية

- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في بنها تبلغ حوالي 3399 جنية

سبب اختلاف مصاريف المعاهد والكليات الخاصة

بالرغم من أن الدراسة واحدة في العديد من المعاهد فإن السعر مختلف وذلك لأنه المعاهد يقع كلا منها في منطقة مختلفة ولذلك يختلف سعر كل واحد عن غيره والطالب الذي لم يحصل على الكلية التي يرغب بها منذ صغره سرعان ما يبدأ في البحث من ناحية التكاليف المناسبة له بالمكان الأقرب منه



