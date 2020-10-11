اعرف مصاريف الكليات والمعاهد الخاصة في مصر 2021 حلول العام الدراسي الجديد للطلاب

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:38 م
مصاريف الكليات والمعاهد الخاصة في مصر
مصاريف الكليات والمعاهد الخاصة في مصر
Advertisements

اعرف مصاريف الكليات والمعاهد الخاصة في مصر 2021 حلول العام الدراسي الجديد للطلاب

كل طالب لديه حلم خاص ويرغب في دخول كلية معينة حتي يحقق طموحاته ولكم عند ظهور النتيجة والحصول على مجموع لا يساعد في الذهاب ف إلي الكلية التي يرغب بها سرعان ما يبدأ الطالب في البحث عن كليات او معاهد خاصة تساعده قي تحقيق  حلمه ولذلك سوف نقدم لك مصاريف الكليات الخاصة لهذا العام الدراسي الجديد2021-2020 حتي يعلم الطالب أكثر ما يناسبه من بين تلك المعاهد والكليات 

مصاريف الكليات والمعاهد الخاصة في مصر 
- مصاريف المعهد العالي للدراسات الأدبية بمدينة كنج مريروط تبلغ حوالي 4215 جنية 
- مصاريف معهد هندسة الحاسبات والنظم يبلغ حوالي 12896 جنية 
- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في المنصورة يقدر بحوالي 3742 جنية 
- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في قنا يبلغ حوالي 3399 جنية 
- مصاريف معهد طيبة للهندسة بالمعادي حوالي 13060 جنية
- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ تبلغ حوالي 3581 جنية
- مصاريف المعهد العالي التعاون والإرشاد السياحي تبلغ حوالي 2475 جنية
- مصاريف معهد هندسة إلكترونيات واتصالات كهربائية حوالي 11558 جنية
- مصاريف هندسة الإنتاج والتكنولوجيا الطباعة تبلغ حوالي 13372 جنية
- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية يبلغ حوالي 3399 جنية
- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمحافظة سوهاج تبلغ حوالي 3399 جنية 
- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور حوالي 3212 جنية
- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في بنها تبلغ حوالي 3399 جنية
 
سبب اختلاف مصاريف المعاهد والكليات الخاصة
بالرغم من أن الدراسة واحدة في العديد من المعاهد فإن السعر مختلف وذلك لأنه المعاهد يقع كلا منها في منطقة مختلفة ولذلك يختلف سعر كل واحد عن غيره والطالب الذي لم يحصل على الكلية التي يرغب بها منذ صغره سرعان ما يبدأ في البحث من ناحية التكاليف المناسبة له بالمكان الأقرب منه   

اعرف مصاريف الكليات والمعاهد الخاصة في مصر 2021 حلول العام الدراسي الجديد للطلاب

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصاريف الكليات والمعاهد الخاصة في مصر 2021 مصاريف الكليات والمعاهد الخاصة في مصر

أخبار تهمك

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

أول رد فعل من موسيماني بعد تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار جديد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

مفاجأة.. الاتحاد السكندري يخطف هدف الإسماعيلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

إنبي يتلقى صدمة جديدة بعد عودة "شريف" للأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يومين

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي.. وأزمة تهدد رحيله

منذ ساعة الا ربع

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 19 ساعة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

لطلاب الشعبة العملية.. الأماكن الخالية في المرحلة الثانية بتنسيق 2018

لطلاب الثانوية العامة "علمي رياضة".. تعرف على الكليات والمعاهد المتاحة بتنسيق 2019

ننشر دليل الطلاب لدخول المعاهد الخاصة بكل المحافظات

تنسيق 2019.. قائمة بأسماء الكليات والمعاهد المعتمدة (الحكومية والخاصة)

تعرف على الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر

تبدأ الأربعاء المقبل.. 7 معلومات عن المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

02:02 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»