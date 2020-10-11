روبينيو يعود إلى ناديه السابق





استعاد نادي سانتوس البرازيلي لاعبه السابق روبينيو للمرة الرابعة حيث تعاقد معه بداية من الموسم الحالي.





ولم يكن روبينيو، لاعب ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان السابق، يرتبط بأي فريق منذ أغسطس الماضي بعد انتهاء تعاقده مع باشاك شهير التركي.





وقال روبينيو بعد التوقيع على عقد لخمسة أشهر حتى يستمر مع سانتوس لنهاية الموسم الجاري في البرازيل "هذا هو بيتي دائما".





وأضاف "هدفي المساعدة داخل الملعب وخارجه حتى يصل سانتوس إلى أفضل مركز ممكن".





وتوج اللاعب البالغ 36 عاما بالدوري البرازيلي وكأس البرازيل ودوري ولاية ساو باولو خلال فترات وجوده في سانتوس والتي بدأت في 2002.



