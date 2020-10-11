تأجيل محاكمة 11 ضابطا متهمين بقتل متظاهري حدائق القبة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة 11 ضابط شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011، وذلك لجلسة 2 نوفمبر المقبل للاطلاع على الأوراق والاستعداد للمرافعة. 

صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وسكرتارية طارق فتحي

وكانت النيابة العامة قد اتهمت 11 ضابطا من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 أثناء أحداث شهر يناير.

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