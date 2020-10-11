تأجيل محاكمة 11 ضابطا متهمين بقتل متظاهري حدائق القبة

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة 11 ضابط شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011، وذلك لجلسة 2 نوفمبر المقبل للاطلاع على الأوراق والاستعداد للمرافعة.





صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وسكرتارية طارق فتحي



