قرار مفاجئ من موسيماني قبل السفر للمغرب

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:55 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
Advertisements
قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض منح لاعبي فريقه راحة عقب مواجهة بيراميدز.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته صباح غدٍ الاثنين دون الحصول على راحة استعدادًا وذلك في إطار التحضير لمواجهة الوداد المغربي.

وتطير بعثة الأهلي إلى المغرب عصر الثلاثاء المقبل استعدادًا لمواجهة الواد المغربي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني قرار مفاجئ رياضة الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

بيتسو موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

منذ ساعة

إنبي يتلقى صدمة جديدة بعد عودة "شريف" للأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ ربع ساعة

الأهلي يستقر على عودة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار جديد

منذ ساعة الا ربع

أول رد فعل من موسيماني بعد تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ 38 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة.. الاتحاد السكندري يخطف هدف الإسماعيلي وبيراميدز

منذ ساعتين

حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعتين و 47 دقيقة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ أقل من ساعتين

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

10:01 ص

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»