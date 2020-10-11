قرار مفاجئ من موسيماني قبل السفر للمغرب

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض منح لاعبي فريقه راحة عقب مواجهة بيراميدز.





ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته صباح غدٍ الاثنين دون الحصول على راحة استعدادًا وذلك في إطار التحضير لمواجهة الوداد المغربي.





وتطير بعثة الأهلي إلى المغرب عصر الثلاثاء المقبل استعدادًا لمواجهة الواد المغربي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.











