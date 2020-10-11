البنك الدولي يتوقع ارتفاع الناتج المحلي لمنطقة أفريقيا خلال 2021

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
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توقع البنك الدولي أن تخرج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الانكماش الاقتصادي العام المقبل، في الوقت الذي بدأت فيه دول المنطقة تخفيف القيود على الحركة، "بالرغم من أن تأثيرات فيروس كورونا ستظل قائمة لسنوات قادمة".

وذكر البنك ومقره واشنطن أن الجائحة وضعت "عقدا من التقدم الاقتصادي الذي تحقق بشق الأنفس على مدار عقد، في خطر"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.


وأوضح أن نحو 40 مليون شخص قد يدخلون دائرة الفقر المدقع، مما يمحو خمسة أعوام من المكاسب في محاربة الفقر.

ويسير الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا جنوب الصحراء في طريقه إلى الانكماش بنسبة 3.3%هذا العام ، وهو أسوأ أداء على الإطلاق، بسبب الآثار المجمعة للجائحة وانخفاض أسعار النفط والسلع. وقال البنك إن نموا بنحو 2.1% قد يتبع ذلك في 2021 و 3.2%.

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